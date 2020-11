Nachhaltiges Wohnen im Dorf

Höxter-Stahle -

Nicht am Ortsrand auf der grünen Wiese, sondern mitten im Dorf können Menschen demnächst ihren Traum vom eigenen Haus verwirklichen: Die Stadt Höxter will südlich des Friedhofs am Lenteweg in Stahle neue Wohnbauflächen zur Verfügung stellen und reagiert damit auf große Nachfrage. Das Konzept für dieses zentral gelegene Wohnquartier ist zukunftsweisend: Die Stadt bietet nachhaltige Wohnformen an und arbeitet hier mit der HAWK Holzminden zusammen.