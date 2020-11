Ein Fest für die ganze Familie

„Weihnachten in Höxter“ heißt das Motto des Abends. Es wird eine etwa dreistündige Show mit Live-Music-Acts und Überraschungsgästen. Eine weitere Attraktion ist eine große Weihnachts-Tombola mit Preisen im Gesamtwert von 3000 Euro“, hebt Markus Finger hervor. „Weihnachten wird in Zeiten von Corona anders sein. Wir wollen mit unserer Liveshow, die wir sinnigerweise aus dem Familiencafé Heimisch in Höxter übertragen, für ein Familienevent sorgen“, sagt Marcus Stiera.

Vorfreude wecken

Die Weihnachtszeit 2020 werde aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nun einmal anders verlaufen als sonst. „Weihnachten darf trotzdem nicht ausfallen. Deshalb haben wir uns in Anlehnung an unsere Kölsche Nacht, die im Mai über Youtube so toll angekommen ist, diesmal zur Weihnachtsshow entschieden“, sind Marcus und Markus voller Vorfreude „Wir wollen auf das bevorstehende Fest einstimmen“, haben sich die beiden DJs ein tolles Programm einfallen lassen. Deshalb laden die beiden Entertainer zur größten Online-Weihnachtssendung im Weserbergland ein. Das schlagfertige Duo verspricht: „Es wird ein Highlight für die ganze Familie.“

Bunter Mix

Mit ihrer Liveshow werden sich die beiden Moderatoren wie bei der Kölschen Nacht wieder in die heimischen Wohnzimmer streamen und einen bunten Mix aus Musik, Videobeiträgen und interaktiven Mitmachaktionen auf dem Youtube-Kanal präsentieren. Zahlreiche Überraschungsgäste und viel Weihnachtsstimmung, die vom Café Heimisch in die Wohnzimmer transportiert werde, seien angesagt. Die Benefiz-Weihnachtstombola ist mit attraktiven Preisen ausgestattet. „Was wäre eine Weihnachtsshow ohne Geschenke?“, fragen Marcus und Markus. Preise und Geschenke im Gesamtwert von mehr als 3000 Euro sollen verlost werden. Die Teilnehmer der Tombola tun dabei automatisch etwas Gutes, denn die Weihnachtstombola ist eine Aktion zugunsten des Flüchtlingshilfevereins „Welcome sowie des Kinderschutzbunds. Lose gibt es ab sofort in folgenden Verkaufsstellen in Höxter: Bäckerei Engel (Filialen Höxter), Modehaus Klingemann, Krog Optik, Weser Wohnwelt, Café Heimisch, Bürgerstuben, Schmeckwerk, Bolzano, Larusch, Leckeres Weserbergland, Manegold, Lounge of Style, Mancusi Coiffeur. Ein Los kostet zwei Euro. „Sechs Lose gibt es für zehn Euro“, setzen die beiden Moderatoren auf reges Interesse und bedanken sich bei der Höxteraner Geschäftswelt.

In Zeiten von Corona

„Weihnachten in Zeiten von Corona ist anders. Wir wollen die weihnachtliche Stimmung, die gerade wegen Corona etwas Besonderes ist, transportieren. Lasst uns alle zusammen Weihnachten feiern“, freuen sich Marcus und Markus auf Samstag, 19. Dezember. Die größte Online-Weihnachtsshow des Weserberglands verspricht ein ganz besonderes Fest.