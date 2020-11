„ Frieden ist keine Selbstverständlichkeit“

Kranzniederlegung zum Volkstrauertag am Ehrenmal in Brakel

Brakel -

„Aufgrund der derzeit geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hatten wir leider keine andere Möglichkeit, als die zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag im Kaiser-Wilhelm-Hain in Brakel abzusagen“, sagt Landrat Michael Stickeln. Um trotzdem an die Opfer von Krieg und Verfolgung zu erinnern, hat er gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge und ehemaligen Landrat Friedhelm Spieker sowie dem Bürgermeister der Stadt Brakel, Hermann Temme, im stillen Gedenken einen Kranz am Ehrenmal niedergelegt.