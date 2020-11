Angefangen hatte bei ihm alles mit einem „Jeep Wrangler“ von 1991, den der heute 33 Jahre alte Daniel Klingenberg vor Jahren von seinem Vater Dirk (56) erhielt – und dann Stück für Stück zu einem Wettbewerbsfahrzeug entwickelte.

Es braucht nicht viel zum Glück: vier mächtig dicke Räder, ein hubraumstarker Motor für den notwendigen Antrieb und ein Fahrgestell mit „Überrollkäfig“, das auch die härtesten Schläge und Umfaller im Gelände aushält. „Mit der Auswahl der Räder fangen wir meistens an. Das bestimmt später auch die Startklasse“, verrät Daniel Klingenberg, der mal eben in einer Viertelstunde ein komplettes Getriebe ausbaut, um es dann bis ins kleinste Detail zu zerlegen. „Das kenne ich gut von Internationalen Wettbewerben in den Offroad-Klassen. Ich erinnere mich an eine Meisterschaft, wo ich für einen Fahrer das Getriebe auf einem aufgeklappten Gartentisch reparieren musste. Keine der anderen Fahrer hatte gedacht, dass ich das hinkriege. Aber Stunden später ging der Jeep wieder an den Start. Improvisation ist eben alles“, sagt Klingenberg mit einem Lächeln, während er zum Ringschlüssel greift.

Heute werden Automatik-Getriebe eingebaut

Heute würden alle fast nur noch Automatik-Getriebe verbauen. „Ansonsten ist man ständig am schalten. Damit gewinnt aber man keinen Pokal.“ Klingenberg, der nach einer Arbeitszeit in einem Sägewerk auch einige Semester Maschinenbau studiert hat, ist ein wahres Allround-Talent. Ihm macht so leicht keiner etwas vor. Drehbank, Fräsmaschine, eine spezielle Metall-Schneidemaschine (für die Formteile), Standbohrer, Schweißgeräte – hier fühlt sich jeder Schrauber pudelwohl. Aber Daniel Klingenberg behält den Überblick und hat mit seiner Vertriebsfirma für Ersatz- und Zubehörteile aus den USA für Offroadfahrzeuge ein weiteres Standbein. Man kann sich seinen Traumwagen zusammenstellen – und Klingenberg macht daraus einen „King“ auf vier Rädern. Der 33-Jährige hat selbst auch einen Traum: Sich einmal in Europa für das große Rennen („King of the Hammers“, Ultra 4) in den Vereinigten Staaten zu qualifizieren. Bis dahin bleibt die Beratung, Planung und der Umbau von Offroad-Rennern das Kerngeschäft von Klingenberg.