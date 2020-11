Genuss-Momente sollen helfen

In Kooperation mit den lokalen Gastronomiebetrieben wie „Wirtshaus Strullenkrug“, „Schmeckwerk“, „Paulaner/Landknecht“, der „Ritmo Tapas-Bar“ und dem „Hotel Niedersachsen“ wurde die Aktion „Genuss-Momente“ ins Leben gerufen. Auf unterschiedlichen Wegen informierte als Startschuss das Unternehmen Klingemann ihre Kunden über diese Aktion. So enthielt das Mailing einen so genannten Gutschein-Coupon. Bei Einkauf von regulärer Ware im Modehaus Klingemann erhält der Kunde nun gegen Vorlage des Gutschein-Coupons bis zum 28. November einen Genuss-Gutschein im Wert von 10 Euro (bei Einkauf ab 99 Euro), 20 Euro (bei Einkauf ab 199 Euro) oder 30 Euro (bei Einkauf ab 299 Euro). Diese Genuss-Gutscheine können dann bis zum 28. Februar 2021 in den Partner-Gastrobetrieben eingelöst werden.

Hol- und Lieferdienste der Gastronomen

Da die Höxteraner Gastronomen inzwischen aus der Not eine Tugend machten und im November Hol- und Lieferdienste anbieten, können die Gutscheine auch bei Anlieferung von Speisen der fünf Gastrobetriebe eingelöst werden. Nähere Angaben über diesen speziellen Service der Gastronomie in Höxter findet der Kunde unter www.gastro-familie.de. So sei gewährleistet, dass die Kunden ausreichend Möglichkeiten haben, die Genuss-Gutscheine bis Ende Februar einzulösen, so Jens Klingemann, auch 2. Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Dehoga-Ortsverbandsvorsitzende Barbara Potthast-Menne war von der Idee der Genuss-Gutscheine begeistert und ist zuversichtlich, dass die Aktion zur Belebung der Gastronomie in Höxter beitragen wird. „Interessierte Kunden, die gerne an dieser Aktion teilnehmen möchten und von uns keine Benachrichtigung hierüber erhalten haben, geben wir die Möglichkeit, ebenfalls davon zu profitieren, in dem sie sich bei Einkauf in unserem Modehaus bis zum 27. November registrieren lassen. Je nach Einkaufswert erhalten diese Kunden dann auch einen entsprechenden Genuss-Gutschein“, erläutert Jens Klingemann.