Am 21. und 22. November entfallen fast alle Zugverbindungen ab Paderborn Hauptbahnhof. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Paderborn Hbf um 11.31 Uhr, 17.31 Uhr und 20.31 Uhr und somit 32 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Die Ankunft in Altenbeken ist für 11.59 Uhr, 17.59 Uhr sowie 20.59 Uhr vorgesehen. In Altenbeken besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RB 84 in Richtung Kreiensen. Zudem werden die Fahrgäste gebeten, die regulär verkehrenden Zugverbindungen der Linien RE 11 und RB 72 zu nutzen. Die Abfahrt erfolgt in Paderborn Hbf zur Minute 42 beziehungsweise 48. Zusätzlich verkehrt um 23.15 Uhr ein Ersatzbus ab Paderborn Hbf, der bis nach Holzminden nur zum Ausstieg hält. Die Ankunft in Holzminden ist für 1:35 Uhr geplant.

Von Kreiensen bis Altenbeken fahren die Züge nach dem regulären Plan. Am 21. und 22. November entfallen fast alle Zugverbindungen ab Altenbeken nach Paderborn Hbf. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Altenbeken um 10, 16 und 23 Uhr. Die Ankunft in Paderborn Hbf erfolgt um 10.28, 16.28 und 23.28 Uhr. Zudem werden die Fahrgäste gebeten, die regulär verkehrenden Zugverbindungen der Linien RE 11 und RB 72 zu nutzen. Die Abfahrt erfolgt zur Minute 2 beziehungsweise 59.

Haltestellen der Ersatzbusse: Paderborn Hbf Bussteig 3; Altenbeken Bahnhof; Bad Driburg Bahnhof; Brakel Bahnhof; Ottbergen Bahnhof; Godelheim Driburger Straße; Höxter Bahnhof/Rathaus; Lüchtringen Bahnhof; Holzminden Bahnhof.