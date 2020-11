40 Handwerker legen Hand an

­(WB/rob).

„Handwerker helfen!“ „Profitieren sollen davon Mitmenschen in unserer Region, die handwerkliche Hilfe benötigen“, beschreibt Hauke-Harm Burfeind, Geschäftsführer von Elektro Potthast, die Idee des Unternehmens.

„Statt Karten an Geschäftspartner zu verschicken oder Geld zu spenden, ruft unsere Belegschaft die Aktion ‚Handwerker helfen‘ ins Leben“, schildert Burfeind. „Mit unserem 40-köpfigen Team möchten wir Menschen und Organisationen, die Hilfe brauchen, kostenlos Handwerkerarbeiten anbieten. Zusammen haben wir uns überlegt, wie wir am Ende dieses besonderen Jahres helfen können – vor Ort und mit persönlichem Einsatz. Sicher gibt es genug Menschen oder Organisationen im Kreis Höxter und Landkreis Holzminden, die sich in diesem Jahr besonders über Hilfe freuen.“

Burfeind weiter: Sei es ein alleinstehender, alter Mensch, dem im Vorratsraum ein neues Regal aufgebaut werden müsse, oder eine Kita, die für den Schlafraum neue Betten bekommen habe, die noch zusammengeschraubt werden müssten oder die alleinerziehende Mutter, die seit Monaten nicht dazu gekommen sei, die neuen Lampen aufzuhängen. Diese könnten sich bei melden.

Ein eigens aufgestelltes Team aus Gesellen, Azubis und Bürokräften wird auswählen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Am Samstag, 19. Dezember, von 8 bis 16 Uhr erledigen mehrere Montagetrupps die ausgewählten Arbeiten kostenfrei.

Eine Sache liegt Burfeind besonders am Herzen: „Ich möchte allen meinen Mitarbeitern, die unentgeltlich ihre Freizeit zur Verfügung stellen, schon jetzt für den Einsatz danken.“

Wer eine handwerkliche Arbeit zuhause oder am Arbeitsplatz zu erledigen hat, für die entweder die Zeit, das Geld oder die Kompetenz fehlt, kann sich ab sofort per Email (handwerkerhelfen@elektro-potthast.de) oder per Post (Elektro Potthast, Aktion Handwerker helfen, Zur Lüre 61, 37671 Höxter) melden.

„Schildern Sie kurz, was erledigt werden muss, vielleicht können Sie dies auch per Foto dokumentieren. Geben Sie für Rückfragen Ihren Namen, Ihre Adresse sowie eine Telefonnummer an und schildern sie zudem, warum gerade Sie die Hilfe benötigen. Sie finden sich wieder und haben ein konkretes handwerkliches Anliegen? Dann können Sie sich über unser Formular vom bis zum 29. November für den Aktionstag bewerben.“

Wichtiger Hinweis der Geschäftsleitung: „Selbstverständlich haben wir die Aktion sowohl beim Ordnungs- als auch Gesundheitsamt vorgestellt und uns bestätigen lassen, dass es unter Einhaltung aller Coronamaßnahmen keinerlei Einwände gibt“, so Burfeind. Das Unternehmen wird Kontaktlisten zusammenstellen, welche ähnlich wie in der Gastronomie nach vier Wochen vernichtet werden. „Alle Mitarbeiter werden bei ihrem Einsatz, wie übrigens immer im Tagesgeschäft, Masken tragen, wo möglich auf entsprechende Abstände achten und sich immer wieder die Hände desinfizieren.“

Wenn das Projekt ankommt, könnte es laut des Unternehmens 2021 wiederholt werden.