Corvey wird 1200 Jahre alt

Natürlich soll das große Jubiläum unter einem einprägsamen Motto stehen. Für dieses Leitwort möchte das Vorbereitungsteam um Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek einen öffentlichen Ideenwettbewerb starten. Alle Freundinnen und Freunde Corveys sind zum Brainstorming eingeladen. „Wir freuen uns auf viele Vorschläge“, sagt Pastoralverbundsleiter Dr. Krismanek.

Wirkmächtiges Missionszentrum, Leuchtturm der Christenheit, Kulturerbe der Menschheit: Mit der Gründung des Klosters Corvey im Weserbogen bei Höxter legten Mönche der westfränkischen Benediktinerabtei Corbie vor fast 1200 Jahren das Fundament für eine Erfolgsgeschichte von Weltgeltung. Die ehemalige Reichsabtei gehört zu den bedeutendsten Klostergründungen im Mittelalter und hatte in der Zeit vom 9. bis 12. Jahrhundert einen maßgeblichen Anteil an der Entstehung des christlichen Abendlandes.

Große Ausstellung

Pünktlich zum Jahrestag der Gründung soll diese progressive Impulskraft nun mittels moderner Technologien neu erblühen: Unter der Leitung des ehemaligen Direktors des Diözesanmuseums Paderborn, Professor Dr. Christoph Stiegemann, hat ein interdisziplinäres wissenschaftliches Kompetenzteam vielversprechende Planungen zur multimedialen Erschließung des karolingischen Westwerks erarbeitet und auf die Zielgerade gebracht. In der Erdgeschosshalle soll sich Corveys mittelalterliche Geschichte auf einer per Knopfdruck blickdicht zu schaltenden Glaswand fesselnd entfalten. Im Johan­neschor – dem liturgischen Zentrum des Westwerks und Herzstück des Welterbes – begeben sich die Gäste dann mit Tablets auf Spurensuche und erleben virtuell in Wechselwirkung mit dem authentischen Ort die ursprüngliche Ausgestaltung dieses erhabenen Sakralraums mit Wandmalerei und Stuckplastik.

Mit spannenden Erzählsträngen wird die mittelalterliche Klostergeschichte von 2022 an im Westwerk gegenwärtig. In einer großen Ausstellung zum Jubiläum schreibt Professor Stiegemann diese Zeitreise dann von April bis Oktober 2023 fort: Beginnend mit den Zerstörungen der karolingischen Basilika und der Konventsgebäude im Dreißigjährigen Krieg fächert der renommierte und leidenschaftliche Ausstellungsmacher den barocken Wiederaufbau der Reichsabtei und die kirchliche Erneuerung im Corveyer Land bis zur Säkularisation 1803 auf. „Die Klosterkirche mit ihrer großartigen Ausstattung, aber auch Barockkirchen etwa in Bödexen oder Bruchhausen sind bis heute sichtbare Zeugen des ‚Goldenen Zeitalters‘, das Corvey nach dem Dreißigjährigen Krieg erlebte“, erläutert Professor Stiegemann. Die Jubiläumsschau skizziert also auch Landesgeschichte – und führt vor Augen, wie maßgeblich das Kloster Corvey die Region und Land und Leute geprägt hat. „Eine Vielzahl bis heute vitaler Gemeinden geht auf Gründungen Corveys zurück.“

Erste Mönche kamen im September 822

Für die Benediktinerabtei selbst ist die Gründung bis auf den Tag genau überliefert: Am 25. September 822 trafen die Mönche aus Corbie am Weserbogen ein. Sie kamen aus Hethis, einem unwirtlichen Ort wahrscheinlich bei Neuhaus im Solling, wo eine erste Ansiedlung gescheitert war. Den 25. September greift der Pastoralverbund als Auftakt zum Jubiläumsjahr auf. Geplant ist ein Festakt. Eine Reihe vielseitiger Veranstaltungen – Vortragsreihen mit renommierten Referenten, Konzerte, liturgische Feiern, spirituelle Angebote auch für junge Menschen, geführte Wanderungen im Herbst 2022 und Frühjahr 2023 mit Stadtarchivar Michael Koch und Stadtarchäologe Andreas König zu den Corveyer Spuren in Höxter und natürlich die große Jubiläumsausstellung – ziehen sich bis Allerheiligen 2023 durch das Festjahr. Zu den Höhepunkten gehört ein Pontifikalamt zum Vitusfest am 18. Juni 2023. Das Jubiläumsjahr gerät zu einer vielgestaltigen Zeitreise durch Corveys 1200-jährige Geschichte.

Zusammenarbeit mit Gartenschau

Mit der Landesgartenschau 2023 ergeben sich Berührungspunkte, die die Steuerungsgruppe für das Corvey-Jubiläum zusammen mit der LGS-gGmbH auslotet. Mit Geschäftsführerin Claudia Koch sind Pfarrdechant Krismanek und seine Mitstreiter im Gespräch.

Begeistern für das Welterbe möchten die Jubiläumsplaner natürlich vor allem auch die Menschen der Region. Deshalb sollen die Bürger bei der Mottofindung für das Fest die Hauptrolle spielen. Sie können ihre Vorschläge von sofort an bis Sonntag, 31. Januar 2021, per E-Mail unter der Adresse motto-jubilaeum@pv-corvey.de einsenden. Eine Jury kürt den Siegervorschlag, dessen Ideengeberin oder Ideengeber sich ebenso wie der oder die Zweit- und Drittplatzierte über einen attraktiven Preis freuen kann.