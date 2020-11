Die Vorsitzenden der Höxteraner Ausschüsse stehen fest

Höxter -

Viele Entscheidungen fallen nicht in den Ratssitzungen, sondern sie werden in den Ausschüssen des Stadtparlamentes vorbereitet. Darum sind die Ausschussvorsitze für viele Parteien und Politiker von besonderer Bedeutung. Nach der Kommunalwahl wurden in Höxter vom Rat die Posten unter den Fraktionen CDU, SPD, BfH, Grüne, FDP, UWG und den Einzelratsmitgliedern von AfD und Linken in einem einheitlichen Wahlvorschlag neu besetzt.