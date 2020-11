Das bestätigte Stadtpressesprecher Sebastian Vogt. Sechs Baugrundstücke sollen im Wohnpark Felsenkeller entstehen. Die Investoren übernehmen die Erschließung und wollen den Bebauungsplan Felsenkeller nicht ändern lassen, sondern eine eineinhalbstöckige Bebauung akzeptieren. Die Aufstellung eines neuen B-Plans mit höherer Geschossigkeit dauert allen viel zu lange. Bei einer Ortsbegehung, so Vogt, hätten die Untere Landschaftsbehörde, die Stadt und die Eigentümer über die Verteilung der Fledermauskästen in den Bäumen gesprochen. Auch müssen weitere hohe Bäume zur Hangsicherung über der viel befahrenen B64/B83 gefällt werden, damit sie bei Sturm nicht auf die Fahrbahn fallen. Das Bauprojekt soll demnächst auch der Nachbarschaft vorgestellt werden. Es wird zudem in den politischen Gremien beraten. Als Partner steht, wie berichtet, das Bauunternehmen Riepe aus Beverungen bereit, das auch Baugrund oberhalb des Felsenkellers besitzt.

Der alte Weg am Felsenkeller bleibt, ein neuer wird nicht auf dem gelände angelegt. Der Bauschutt wurde abgefahren oder auf dem Gelände verteilt. Es gibt bereits einige bauwillige Interessenten für die sechs Grundstücke. Der frühere Schießstand des Höxteraner Schützenvereins von 1883, der im November 2018 abgebrannt ist, ist nicht Teil des neuen Baugebietes. Das Gelände hat bereits ein Nachbar erworben. Im September 2017 war bei einer Zwangsversteigerung das Gelände für 115.000 Euro an die Investoren gegangen. Probleme (wie die Fledermausumsiedlung) und die Erschließungsverhandlungen sowie die Klärung der Geschossigkeit der sechs Häuser verzögerten eine zügige Projektverwirklichung.

Die tiefen Stollen und Keller unter dem früheren Ballhaus Felsenkeller sind zum Teil verfüllt oder unzugänglich gemacht worden.