Lüchtringen steht im Advent zusammen

Der Lüchtringer Dorfgemeinschaft ist das gute soziale Miteinander in einem Jahr voller Absagen öffentlicher Veranstaltungen sehr wichtig; sie will im Advent daher einige Aktionen anbieten, wie Friedrich Höke als Sprecher der Ortschaft vorstellte. So werden wieder 500 Christbaumkugeln mit Lüchtringen-Motiv für fünf Euro das Stück verkauft: am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 12 Uhr an der Friedenseiche und am Sonntag, 20. Dezember, ab 15.30 Uhr an der Fährstelle. Wenn die Corona-Verordnung es zulässt, wird Musik an der Weser erklingen. Die Lüchtringer sollen sich entspannt zum Adventsstündchen treffen. Alternativ ist eine besinnliche „Sternstunde“ am Fährhaus mit mitgebrachten Kerzen und Teelichtern geplant. Wichtig ist allen: „Wir stehen zusammen!“