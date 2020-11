Präsent und freundlich in der Krise

„Wer sich nach höflicher Aufforderung weigert, die Maske zu tragen, der zahlt“, erklärt Bezirksbeamter Hans Düker, der mit seinem Kollegen Dieter Warneke die Masken- und Abstandspflicht auf dem Wochenmarkt im Visier hat. Die beiden Polizei-Hauptkommissare unterstützen Sebastian Hahn und Andreas Bohnenpoll vom Ordnungsamt der Stadt. „Die meisten Besucher halten sich an die Vorgaben“, betont Sebastian Hahn. „Das ist in Höxter vorbildlich“, pflichtet ihm sein Kollege Bohnenpoll bei. Ausnahmen würden allerdings die Regel bestätigen.

Vor und hinter den 20 Wochenmarktständen der ­Innenstadt ist Disziplin die erste Besucher- und Betreiberpflicht – wie eigentlich immer mittwochs und samstags. „Der Wochenmarkt ist zweimal wöchentlich auch in Zeiten des Teil-Lockdowns der Anziehungspunkt“, weiß Sebastian Hahn. Frisches Obst und Gemüse, Wurst, Fleisch und Brot aus der Region sind begehrt. „Die Kunden sind trotz der Auflagen und der mitunter längeren Wartezeiten geduldig. Ein Lächeln kann in diesen Zeiten noch viel mehr bewirken“, stellt Devrim Durmaz, der unmittelbar vor der Nikolai-Kirche seinen Obst- und Gemüsestand hat, heraus. Die meisten Menschen seien für die Begegnungen dankbar. „Der Wochenmarkt hat in Zeiten von Corona eine soziale Komponente, die nicht zu unterschätzen ist“, weiß städtischer Angestellter Hahn. Es gehe höflich, diszipliniert und gesundheitsbewusst in jeder Hinsicht zu. „Die Kontrollen sind trotzdem wichtig“, betont wiederum Hauptkommissar Warneke. Im Fall des Falles bleibe nichts anderes übrig, als das Bußgeld zu verhängen. Das ist selten“, betont Bohnenpoll. „Die Höxteraner und die auswärtigen Gäste halten sich in der Regel an die Regeln“, wartet der 77-jährige Helmuth Thomalla mit einem großen Lob auf. „In Zeiten von Corona müssen wir alle zusammenhalten. Covid-19 ist immens gefährlich“, sagt der rüstige Rentner. Neben dem Einkauf schätzt Thomalla die Wochenmarkt-Gespräche auf Abstand

Sebastian Vogt, Pressesprecher der Stadt Höxter, lobt die sehr guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsamt. „Nicht nur hier auf dem Wochenmarkt passt es. Auch vor den Schulen haben die Ordnungshüter die Lage im Griff. Es gebe immer wieder Schüler, die im Rudel zusammenstehen würden. Mit ihrer sachlich und zugleich bestimmten Art würden Bohnenpoll und Hahn Rudelbildungen schnell auflösen. „Ansonsten wird das fällige Ordnungsgeld von 250 Euro verhängt.“

Mit dem Teil-Lockdown sind Ordnungsämter und die Kreis-Polizeibehörde angehalten, noch verschärfter zu kontrollieren“, berichtet Jörg Niggemann, Pressesprecher der Kreispolizei Höxter. In den vergangenen Wochen habe es öfter Verstöße gegen Corona-Regeln in Fahrzeugen gegeben. So wie am vergangenen Wochenende in Warburg, als sich in einem VW-Bulli mit neun Sitzplätzen 13 Personen befunden hätten. Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung würden drastisch bestraft.

Auf dem Wochenmarkt in Höxter geht an diesem Mittwochvormittag alles seinen gewohnten Gang in Zeiten von Corona.

Kommentar

Der Lockdown light verlangt die Einhaltung der Regeln. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist seit zwei Tagen zwar leicht rückläufig, doch zur Entwarnung gibt es keinen Grund. Die Politik ringt um noch härtere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Wer sich nicht an die strengen Vorgaben hält und bei Kontrollen der Polizei auffliegt, wird mit empfindlichen Strafen und Bußgeldern belegt. Nur so geht es! Polizei und Ordnungsamt arbeiten Hand in Hand. Sie achten auf die Einhaltung von Muss- und nicht von Kann-Regeln.

Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure haben dabei eine sehr hohe Verantwortung. Sie benötigen die Unterstützung und Disziplin aller. So wie auf dem Wochenmarkt in Höxter. In den schweren Zeiten der Pandemie und des Ausnahmezustands ist Einsicht in die Maßnahmen, Solidarität und Freiwilligkeit das beste Gesetz. Erst so wird das gefährliche Virus Covid-19 wieder beherrschbar. Jürgen Drüke