Drei Könige stehen vor hohen Corona-Hürden

Höxter rob Was wird mitten in der Corona-Pandemie aus den Heiligen Drei Königen? Das Sternsingen könnte Anfang Januar 2021 zur großen Herausforderung werden. In vielen Gemeinden im Kreis Höxter laufen in diesen Tagen die Planungsgespräche für das Sternsingen in sieben Wochen. Und überall im Dekanat Höxter ist zu hören: „Wir wollen von Haus zu Haus ziehen, wenn es irgendwie geht.“ Aber was geht wirklich nach den am ersten Januar-Wochenende gültigen Corona-Hygieneregeln? Dürfen Kinder an Haustüren schellen? Kommt der Gesang vom Band? Wie wird die Spendendose gefüllt und was ist mit den Süßigkeiten?Das Erzbistum Paderborn und der beim Sternsingen federführende BDKJ haben jetzt eine Erklärung veröffentlicht, in der die aktuelle Lage und die Planungen für 2021 Themen sind.

Gemeinsam als Sternsinger unterwegs sein, den Menschen Gottes Segen nach Hause bringen und singen – in Corona-Zeiten ist das in gewohnter Form nicht möglich. Doch trotzdem soll die Aktion an möglichst vielen Orten im Erzbistum Paderborn auf kreative Weise durchgeführt werden, sofern es die Situation und die rechtlichen Vorgaben zulassen. Dafür werben Weihbischof Matthias König und der Diözesanverband des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – und bieten an, die Verantwortlichen vor Ort im Kreis bei der Organisation zu unterstützen.

Wie könnte das Sternsingen unter Corona-Bedingungen konkret aussehen? Ganz unterschiedliche Formen sind denkbar. Die Menschen könnten ihre Spenden in einen Geldkescher legen statt in die altbekannte Spendendose. Anstatt selber zu singen, könnten die Könige ihr Lied über eine Box zu Gehör bringen. Als weitere Variante könnten die Sternsinger an zentralen Orten wie dem Marktplatz oder vor der Kirche Präsenz zeigen – und die Menschen kommen zu ihnen, um den Segen zu empfangen. Unter Umständen werden es die Corona-Auflagen verbieten, den Segensspruch für 2021 mit Kreide an die Haustür zu schreiben. Auch für diesen Fall ist vorgesorgt: Caspar, Melchior und Balthasar könnten Segensaufkleber verteilen – oder sie per Segensbrief versenden.

„Die Sternsingeraktion 2021 soll stattfinden“, betont Weihbischof Matthias König: „Die Menschen freuen sich auf die Sternsinger und warten gerade in diesen Zeiten auf die Botschaft der Hoffnung und auf den Segen, den sie zu den Häusern tragen.“

Das Dreikönigssingen ist weltweit die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom BDKJ. 300.000 Jungen und Mädchen sind jährlich in ganz Deutschland als Sternsinger unterwegs – etwa 20.000 davon jedes Jahr im Erzbistum Paderborn.

So wie bisher üblich kann die bevorstehende Aktion aber definitiv nicht ablaufen. „Der Schutz vor einer Corona-Infektion muss für die Sternsinger, ihre Begleitpersonen und die Menschen an den Haustüren oberste Priorität haben“, sagt Melanie Fecke, die als Referentin des BDKJ für die Aktion im Erzbistum Paderborn zuständig ist. Die Entscheidung, ob und wie die Sternsingeraktion stattfindet, wird vor Ort anhand der aktuellen Vorgaben getroffen.

Melanie Fecke möchte die Verantwortlichen an der Basis unterstützen: Gemeinsam mit dem Kindermissionswerk bietet die Referentin am 2. und 3. Dezember Online-Seminare an. Darin werden Materialien vorgestellt und gemeinsam Möglichkeiten erarbeitet, wie Sternsingen in Corona-Zeiten möglich ist. „Alle Beteiligten sind sich der Verantwortung bewusst. Umso wichtiger sind der Austausch von Ideen und die gemeinsame Entwicklung von alternativen Aktionsformen“, sagt Jan Hilkenbach, Vorsitzender des BDKJ-Diözesanverbandes.

Der Kreativität sind bei der Entwicklung neuer Formen wenig Grenzen gesetzt, aber drei Dinge stehen für die BDKJ fest: Gottes Segen soll zu den Menschen gelangen. Die Sternsinger sollen sicher unterwegs bei den Menschen sein. Kinder in Not sollen auch in diesem Jahr unterstützt werden. 2021 sammeln die Sternsinger Spenden für Kinder in der Ukraine – diesmal unter dem Motto: „Kindern Halt geben. In der Ukraine und weltweit“. In der Ukraine leiden viele Kinder darunter, dass ihre Familien auseinandergerissen werden, weil beide Eltern oder ein Elternteil im Ausland arbeiten müssen.

Halt finden können auch die Kinder und Jugendlichen durch das Dreikönigssingen, ist Melanie Fecke überzeugt. Denn gerade in diesen Zeiten zeige Sternsingen, dass Glaube, Solidarität und Nächstenliebe nicht nur leere Worte seien, sondern ganz konkret erlebt und gelebt werden könnten.

Online-Seminare für Verantwortliche der Aktion 2021 im Erzbistum Paderborn gibt es am 2. und 3. Dezember 2020 jeweils um 19.30 Uhr. Informationen und Anmeldungen unter der Adresse https://www.bdkj-paderborn.de/sternsinger/sternsingen-im-erzbistum. rob