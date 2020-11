Richter bewahren 132 Kühe vor Schächtung in Marokko

Weil den Tieren in Marokko nach Überzeugung der Richter erhebliches Leid drohte, hat das Verwaltungsgericht Köln am vergangenen Mittwoch per Eilbeschluss einen Transport von 132 Rindern nach Nordafrika verhindert.

Das Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises hatte einem Tierhändler die Freigabe des Transports verweigert, worauf der Mann vor Gericht gezogen war. Er trug vor, er bekomme in Marokko 1870 Euro für eine Kuh, in der EU 700 Euro weniger. Doch er unterlag vor Gericht. Sein Verlust sei nicht existenzbedrohend, befanden die Richter.

Die 132 Holsteiner Kühe waren tragend und sollten nach Angaben des Transporteurs an einen marokkanischen Milchviehbetrieb gehen. Das glaubten die Richter allerdings nicht. Aus dem Kaufvertrag und dem Fahrtenbuch gehe hervor, dass der Abnehmer ein Schlachthof, heißt es in dem Gerichtsbeschluss.

In Marokko wären die Kühe „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit“ einer tierschutzwidrigen Behandlung ausgesetzt worden, und die habe das Veterinäramt nur mit der Versagung der Transportpapiere verhindern können. Ein milderes Mittel habe die Behörde nicht gehabt.

Nach Erkenntnissen des Gerichts seien in den vergangenen Jahren in Marokko auf Tiermärkten und Schlachthöfen wiederholt Praktiken beobachtet worden, die dem deutschen Verbot, Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, widersprächen. „Dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle, sondern um ein typisches Verhalten“, schrieben die Richter. So würden nach vorliegenden Berichten Tiere die Beine zusammengebunden, um sie zu Fall bringen zu können. Dann klettere ein Schlachter auf die Schulter der am Boden liegenden, unbetäubten Tiere und schneide ihnen mit sägenden Bewegungen den Hals durch. Auch würden Tiere bei vollem Bewusstsein an einem Bein aufgehängt. Diese Berichte würden durch eine Stellungnahme des Deutschen Tierschutzbundes bestätigt, heißt es in dem Beschluss. Tierschutzprobleme durch die Schlachtung mittels brutaler und mittelalterlicher Methoden würden seit Jahren dokumentiert.

Nach Angaben des Deutsche Tierschutzbunds in Bonn importiert Marokko jährlich hunderttausende Rinder aus der EU und Südamerika. Die Organisation lobte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Frigga Wirths, Fachreferentin für Tiere in der Landwirtschaft: „Das Vorgehen des Veterinäramts sollte jetzt andere Veterinärämter ermutigen, ebenso zu handeln und solche Tiertransporte nicht mehr abzufertigen.“

Auch das Veterinäramt des Kreises Höxter war wieder in Sachen Tierschutz aktiv: Es hat am 14. Oktober mit Unterstützung der Polizei erneut den Hof eines Bauern in Brakel durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen seine Lebensgefährtin, die illegal mit Welpen handeln soll. Das Paar ist aus der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ bekannt. Schon vor sechs Wochen hatte das Veterinäramt Petra W. (51) sechs Welpen abgenommen. Jetzt nahm die Behörde sechs Coockerpoos mit – eine Mischung aus Pudel und Cocker Spaniel. Die Welpen (Preis 2000 Euro) sollen bereits verkauft gewesen sein, die Käufer sollen 500 Euro angezahlt haben. Den Rest müssen sie jetzt ans Veterinäramt zahlen. Wie am Freitag bekanntwurde, hatte die Staatsanwaltschaft Paderborn bereits vor einiger Zeit Anklage gegen Petra W. erhoben, weil sie schwerkranke Hühner nicht behandelt haben soll. Das Amtsgericht Brakel stellte das Verfahren gegen eine Geldauflage vorläufig ein.