den Vorschriften und Empfehlungen zur Einhaltungen der notwendigen Mindestabstände fand das Treffen im großen CDU-Fraktionssaal des Landtags NRW statt.

An der Besprechung mit Ursula Heinen-Esser (Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz) sowie Ina Scharrenbach (Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung) haben außerdem Heinrich Sperling, der gemeinsam mit Claudia Koch die Geschäftsführung der Landesgartenschau 2023 in Höxter übernimmt, sowie Roland Schockemöhle, Leiter des Regionalforstamtes (RFA) Hochstift, und Dr. Ralf Petercord aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz, teilgenommen. „Aufgrund des für die Landesgartenschau in Höxter sehr wichtigen Termins in Düsseldorf war es für Bürgermeister Daniel Hartmann leider nicht möglich, persönlich bei der zeitgleich stattfindenden ersten Bürgermeisterkonferenz in der neuen Wahlperiode anwesend zu sein“, teilte Stadtsprecher Sebastian Vogt mit.

Aktuelle Planungen des Großprojekts

Die LGS-Geschäftsführer Claudia Koch und Heinrich Sperling informierten in Düsseldorf die weiteren Gesprächspartner über die aktuellen Planungen des Großprojekts. Auch die Ministerinnen hörten gespannt zu, inwieweit die Vorhaben voranschreiten.

Unter anderem wurde die Städtebauförderung und das Ziel der barrierefreien Innenstadt thematisiert sowie auch die Projektidee des innovativen Holzbaus aus Laubholz. In die Landesgartenschau sollen die Besonderheiten des Weserbogens, das Weltkulturerbe Corvey, der Archäologische Park und die historische Innenstadt mit Fachwerkhäusern und Wall-Anlagen einbezogen werden. „Die Landesgartenschau ist die prägende Entwicklung für Höxter in den kommenden Jahren“, so Bürgermeister Hartmann: „Die Förderung und die Unterstützung, die wir hierfür von der Landesregierung erhalten, ist für solch ein Großereignis unverzichtbar. Ich bin dankbar für die guten Gespräche, die wir hierzu in Düsseldorf geführt haben.“

Landtagsabgeordneter Goeken versicherte, auch weiterhin den guten Kontakt zwischen der Landeshauptstadt und Höxter aufrechtzuerhalten. „Wir wollen alle gemeinsam an einer erfolgreichen Landesgartenschau 2023 in Höxter arbeiten“, so der Bad Driburger.