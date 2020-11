„Obwohl sich die betroffene Person in der vergangenen Woche nicht in der Schule aufgehalten hat, befindet sich die Klasse in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt vorsorglich in häuslicher Quarantäne bis zum Ende dieser Woche“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Stadt habe die Schule die Kontaktpersonen ermittelt und informiert.

In der vergangenen Woche hatte es mehrere Corona-Fälle am König-Wilhelm-Gymnasium gegeben.