„Lockdown light – er trifft uns hart“

Aber sie geben nicht auf, wollen durchhalten und auf jeden Fall versuchen, das Beste aus der aktuellen Krisensituation zu machen. Sie stehen nicht allein im Regen – unter dem derzeitigen Teil-Lockdown leiden viele Geschäfte in OWL, die einen Mischbetrieb (Konditorei/Bäckerei und Café) haben.

Die neuen Pächter des alteingesessenen Cafés Pammel in Höxter, Wieland Funk und Grit Weitz, befinden sich im „Würgegriff“ der Corona-Pandemie. Sie versuchen dennoch alles, um die Zukunft des Betriebes und ihrer Mitarbeiter (bis zu 30 Fachkräfte) zu sichern.

An Ideen und Vorhaben mangelt es ihnen nicht, aber der Handlungsspielraum ist so gering wie noch nie. Es fühlt sich an wie ein Korsett, das zu eng geschnürt ist.

Der wegen der steigenden Infektionszahlen vom Land NRW angeordnete „Lockdown light“ seit Anfang dieses Monats würde sie hart treffen. „Er zerstört gleich wieder die Erholungsphase in den Sommermonaten, nachdem wir ja schon im März diesen Jahres beim ersten Lockdown die Schließung des Cafébetriebes (Obergeschoss und Terrasse) durchstehen mussten. Das hatte uns kalt erwischt. Kurzarbeit und erhebliche Einbußen waren die Folgen – wie heute“, berichtet das junge Paar im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Start im August 2019

Dabei verlief ihr Karrierestart als Chefs im August des vergangenen Jahres so verheißungsvoll. Wieland Funk (34) war in namhaften Häusern der Hansestadt Hamburg wie der »Konditorei Lindtner« oder dem »Bonscheladen« beschäftigt. Auch war er »Chef Patissier« eines Vier-Sterne-Hotels. Seine Lebenspartnerin Grit Weitz machte noch eine Zusatzausbildung zur Chocolatiere, Glaciere und Pâtissière. Auch absolvierte die ehrgeizige Meisterin ein Duales Studium im BWL-Foodmanagement. Besser konnten die Startchancen also nicht sein, möchte man denken. „Stimmt, wenn da nicht Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte“, sagt Weitz frustriert.

Die wirtschaftliche Situation für alle in der Branche, auch für sie, sei sehr ernst. „Wir haben zwar im Frühjahr eine Überbrückungshilfe vom Land bekommen – schon eine Woche nach der Antragsstellung. Die 25.000 Euro an Hilfe blieben aber nur zwei Tage auf dem Geschäftskonto – dann waren sie für die Gehälter der Mitarbeiter gleich wieder weg.“

Ostern und Pfingsten – diese ersten Highlights im Jahr eines Konditoren fielen bereits ins Wasser. „Und jetzt steht die umsatzstärkste Zeit, Ende November und der Dezember, vor der Tür. Wenn es bei der Schließung des Cafés bleiben sollte, bricht uns Dreiviertel der üblichen Einnahmen weg“, sagt Weitz frustriert.

Auch durch einen intensiven Kuchenverkauf würde man das Defizit nicht auffangen können. Aber sie bleiben ihren Stammkunden und Gästen treu - und wollen ab dem 25. November die Öffnungszeiten sogar aufstocken (statt bisher drei Tage öffnen sie dann wieder dienstags bis sonntags, von 11 bis 17 Uhr – an den Markttagen bereits ab 9 Uhr).

Das hätten sie sich 2019 nicht vorstellen können, „dass man als Selbstständiger am Geldverdienen gehindert wird.“ Dabei gehe es weit mehr als um ihre eigene Existenz. “Wir haben ja vor allem eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern“, betont Funk.

Wut, Trauer und Ohnmacht sind Begriffe, die ihnen in den Sinn kommen. In ihrem Businessplan zum Firmenstart hatten sie alle Chancen und Risiken abgewogen. „Wir haben darin sogar Szenarien durchgespielt, was zum Beispiel passieren würde, wenn kein Zucker mehr lieferbar wäre. Aber den Corona-Virus, den hatten wir nicht auf dem Zettel.“

Lob: „Mutige Pächter“

Für Weitz ist es wie in einem schlechten Horrorfilm, bei dem ein tödlicher Virus grassiert und am Ende nur der Präsident gerettet wird. Aber man sitzt ja nicht in einem Kinosessel, sondern befindet sich in der harten Realität. Der Teil-Lockdown dürfte angesichts der aktuellen Entwicklung weitergehen. Am Samstag besuchte eine Seniorin aus Beverungen mit ihrer Tochter die Kreisstadt, um leckere Tortenstücke vom Café Pammel mitzunehmen. „Die beiden jungen Leute verdienen meinen größten Respekt. Die Café-Pächter sind mutig und engagieren sich. Ich wünsche ihnen viel Kraft“, so die 74-Jährige.