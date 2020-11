Digital und ganz real

Die Dorfwerkstatt Albaxen nimmt nach einem Auswahlverfahren an dem LEADER-Projekt „Dorf. Zukunft. Digital“ teil. Das Projekt hat das Ziel, 30 Dörfer aus allen zehn Kommunen im Kreis Höxter fit für die digitale Zukunft zu machen. Um dies zu erreichen, wurden bisher freiwillige Mitarbeiter der Dorfwerkstatt geschult und darüber hinaus verschiedene Hard- und Softwarekomponenten für eine Lern- und Medienecke zur Verfügung gestellt. Zusätzlich beinhaltet das Projekt auch die Bereitstellung einer digitalen Dorf-Plattform.

Die Dorf-App, die unter Mithilfe des Frauenhofer Institutes entwickelt wurde, steht im jeweiligen Appstore allen interessierten Albaxer Mitbürgern kostenlos zur Verfügung. Die Dorf-App ermöglicht einen Dorf-Funk, der eine zusätzliche Vernetzung erleichtern soll. Der Dorf-Funk soll verbinden, zum einen Jung und Alt im Dorf, aber auch ehemalige Albaxer, die durch den Dorf-Funk über Entwicklungen in der Heimat auf dem Laufendem bleiben Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig. Neben den Rubriken „Suche“ und „Biete“ gibt es mit „Plausch“ auch die Möglichkeit, sich über die Dinge des Alltages auszutauschen. Die Rubriken „News“ und „Events“ sind mit der Albaxer Homepage vernetzt und werden dadurch immer aktualisiert. Bei der Suche nach einem Rezept, alten Fotos, entlaufenden Haustieren oder auch bei Fragen zu Fahr- oder Einkaufsgemeinschaften kann der Dorf-Funk eine nützliche Hilfe sein. Beispiel: Obst vom eignem Baum, das nicht benötigt wird, gebrauchte Fahrräder oder Mitfahrgelegenheiten werden in der Rubrik „Biete“ veröffentlicht. Und nicht nur Vereine können unter der Rubrik „Plausch“ ihre Aktivitäten veröffentlichen, hier kann jeder Teilnehmer Dinge und Punkte ansprechen und Vorschläge machen. Vielleicht werden mit dieser Rubrik weitere Ideen und Vorschläge angestoßen, die wie der Dorf-Funk das Miteinander aller Dorfbewohner verbessern kann.

Die Registrierung ist für den einzelnen Albaxer dabei recht einfach. Die Smartphone-App kann über den Google-Playstore oder den Apple-Appstore unter „Dorf-Funk“ gefunden und kostenlos installiert werden Die Anmeldung ist möglich über die eigene Email-Adresse oder über einen Facebook- oder Google-Account. Danach wählt man im Menü die eigene Heimatgemeinde. Auch die Empfangsstärke, falls man auch Nachrichten aus anderen Dörfern bekommen möchte, kann man individuell festlegen und jederzeit ändern. Danach ist der Weg frei, und die digitalen Möglichkeiten des Dorf-Funkes stehen dem Nutzer zur Verfügung.

„Digital und ganz real“ hat sich die Dorfwerkstatt Albaxen als Leitsatz zu diesem Projekt gegeben. Besonders dankbar ist sie den beiden Dorfdigital-Lotsen Norbert Fahrenholz und Till Söffgen, die die Umsetzung dieses Vorhabens mit weiteren Helfern ermöglicht haben.

Die angedachten Schulungen innerhalb der Dorfgemeinschaft zum Einsetzen der App werden aufgrund der Corona-Situation verschoben. Die Dorfwerkstatt ist sich aber sicher, dass der durchdachte und übersichtliche Aufbau der Dorf-App den Nutzern den Einsatz des Dorf-Funkes sehr einfach macht. Das Dorf in der Hosentasche, wird mit der Dorf-App im Smartphone ein Stückweit verwirklicht.

Ganz real hat die Dorfwerkstatt auch wieder einen Dorfkalender für das neue Jahr in Auftrag gegeben. Selbstverständlich sind auch wieder alle Müllabfuhrtermine für Albaxen eingetragen. Dabei wurde in diesem Jahr darauf geachtet, dass die Farbe der Mülltonnen besser zu erkennen ist. Termine im Ort, soweit bekannt, sind bereits eingetragen.

Zusätzlich gibt es viel Platz zum Eintragen eigener Termine. Jeder Monat beinhaltet wieder Aufnahmen aus Albaxen. Mitglieder der Dorfwerkstatt hatten bereits die Möglichkeit ihn vorzubestellen. Diese können ihn an den Sonntagen, 29. November und 6. Dezember, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr am Platz vor dem Pfarrheim abholen.

Alle anderen Interessierten können ihn, solange der Vorrat reicht, auch dort für fünf Euro erwerben. Der Verein bittet beim Abholen um Mund- Nasenschutz und Einhaltung des Mindestabstands. Die restlichen Exemplare gehen dann in den Verkauf bei Kronland in Albaxen. Die Dorfwerkstatt ist allen dankbar, die Fotos zur Verfügung gestellt haben, an der Bearbeitung beteiligt waren oder das Projekt gesponsert haben.