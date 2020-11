Das habe der Vorstand in einer Sitzung am Dienstagabend beschlossen, berichtet Vize-Vorsitzender Jens Klingemann. Nahezu alle Mitglieder hätten ihre Teilnahme zugesagt.

Mit der längeren Samstagsöffnung wollen die heimischen Kaufleute zumindest zu einem Teil den wegfallenden verkaufsoffenen Sonntag kompensieren. Wie berichtet, hatte das Oberverwaltungsgericht Münster mit einem Eilbeschluss die von der Landesregierung geplanten Sonntagsöffnungen der Geschäfte im Advent untersagt. Die Richter gaben damit einem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi statt. Eigentlich hatte die Regierung diese Regelung mit dem Corona-Infektionsschutz begründet, um die Besucherströme im Weihnachtsgeschäft zu kontrollieren. Auch in Höxter hatte der Handel viel Hoffnung in diese Regelung gelegt.

Dass jetzt alle vier verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ausgefallen seien, sei für die Betroffenen bitter, machte Klingemann deutlich.

Längere Öffnungszeiten am Samstag

Die längeren Öffnungszeiten am Samstag sollen nach seinen Angaben dazu beitragen, die Besucherströme in der Höxteraner Innenstadt zu entzerren. „Die Kunden sollen ihren Weihnachtseinkauf in Ruhe erledigen können“, sagte der Inhaber des Mode- und Sporthauses Klingemann am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung. Klingemann kündigte darüber hinaus an, dass ein kleiner Kreativmarkt auf dem Marktplatz vorgesehen sei. Dazu liefen derzeit aber noch Abstimmungsgespräche mit den Behörden.

Die Werbegemeinschaft hatte schon in der vergangenen Woche klar gemacht, dass es aufgrund der Corona-Schutzvorgaben keinen klassischen Weihnachtsmarkt geben kann. Für adventliches Flair sollten aber Lichterketten und Weihnachtsbäume sorgen. Auf den Laternen wird die Weihnachtsbeleuchtung angebracht.

Der städtische Ordnungsdezernent Fellmann appellierte damals an die Höxteraner, auf bei einem Besuch der Innenstadt die Kontakte so weit wie möglich auf den eigenen Haushalt zu beschränken. Auch zum Schutz ihrer Mitmenschen sollten sich die Besucher daran halten.