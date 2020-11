„Wir hoffen auf das nächste Jahr“

Höxter -

Eine „Fackel der Ewigkeit“ soll 2022 im Forum Jacob Pins entzündet werden. In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Stadtmuseum Paderborn und dem Kreismuseum Wewelsburg werden in Ausstellungen an allen drei Standorten „Erinnerungsorte zwischen Weser und Lippe“ gezeigt. In den nächsten Tagen wird unter anderem beim Kreis Höxter über Fördermittel entschieden. Beantragt sind jeweils 10.000 Euro für die kommenden beiden Jahre – neben Stadt und Kreis Paderborn hat auch das Pins-Forum eine Förderung aus Eigenmitteln (3000 Euro) bereits zugesichert.