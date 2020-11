Arbeiten an Höxters neuem Vorzeigebau auf der Zielgeraden – Technik-Tests haben begonnen

Höxter (WB/thö) -

Die Bauarbeiten am Hallenbad gehen in die finale Phase. Inzwischen ist das Gerüst an der Fassade abgebaut worden. Sichtbar ist damit jetzt auch der Schriftzug „Hallenbad“. Bis zur Eröffnung müssen sich die Höxteraner allerdings noch etwas gedulden.