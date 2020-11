An diesem Wochenende beginnt die Adventszeit – Sonntag (29. November) ist der erste Advent. Dafür hat sich die Höxteraner Werbegemeinschaft wieder etwas einfallen lassen. So dürfen sich zum Beispiel trotz der Pandemie die Menschen auf schöne Momente in der Innenstadt freuen. Lichterketten beleuchten den Marktplatz und in der Innenstadt wird die Weihnachtsbeleuchtung auf den Laternen angebracht. An dem großen Baum direkt auf dem Marktplatz hat das Team der Werbegemeinschaft inzwischen einen wunderschönen Schmuck angebracht. Dicke, rote Kugeln sind dort ebenso zu bewundern wie zahlreiche Sterne. Zusammen mit der anderen Beleuchtung ergibt das ein richtig tolles Bild.