Gegen 4.30 Uhr hatte ein Passant auf dem Weg zur Arbeit Feuer und Rauch an einem Haus an der Hauptstraße festgestellt und die 112 gewählt. Die Kreisleitstelle in Brakel alarmierte die Löschgruppen Ovenhausen und Lütmarsen sowie den Rettungsdienst aus Brakel.

Unter der Leitung von Andre Meyer bekämpften etwa 25 Brandschützer das Feuer. Gelagertes Material an einer Hauswand war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Mit dem Schnellangriff und anschließend mit dem C-Rohr bekam die Wehr die Flammen schnell unter Kontrolle und konnte sie schließlich löschen.

Wie Jürgen Schmitts, Leiter der Feuerwehr Höxter, mitteilte, war zunächst unklar, ob sich Personen in dem Gebäude befinden. „Da nicht auszuschließen war, dass der Rauch auch in die Wohnräume des Gebäudes ziehen konnte, haben wir uns nach Absprache mit der Polizei dazu entschlossen, das Haus zu betreten“, berichtete Schmitts. Das sei aber nicht der Fall gewesen. Dabei wurde auch der Bewohner wach, dem nichts passiert war.

Arg in Mitleidenschaft gezogen wurde hingegen eine Werkstatt, die an die Mauer grenzte, an der der Brand ausgebrochen war,

Wie Einsatzleiter Andre Meier erläuterte, hätten die große Hitze und der Rauch das Inventar dort größtenteils zerstört