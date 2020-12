1000. Geburt am St. Ansgar Krankenhaus der KHWE in Höxter früher als 2019

Höxter/Beverungen -

Friedlich schläft die kleine Sthotra Samyamana in ihrem kleinen Bettchen. „Sie das erste Mal in den Armen zu halten, war so ein tolles Gefühl“, sagt der stolze Vater Phani Meher Ganti.