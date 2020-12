Linienbusse sind der Rettungsanker

„Die Planung, der Personaleinsatz und die Fahrzeiten für die nächsten Tage werden gescheckt und koordiniert“, berichtet Antonia Block. Es ist Montagnachmittag. Die Block-Busse haben seit mehr als fünf Jahrzehnten ihren Hauptsitz in der Ferienstraße 3 in der mit 520 Einwohnern kleinsten Ortschaft der Stadt Höxter. Wer an dem staatlichen Firmengelände und der weißen Busflotte vorbeikommt, der staunt angesichts der Größe des Geländes und der zahlreichen Busse. In der Ferienstraße drei bewegt sich bei Block-Reisen fast immer etwas. „Omnibusse sind eben unser Lebensunterhalt“, sagt Chefin Antonia Block.

Der gelernte Kfz-Mechaniker Dietmar Block, der 1988 in das Unternehmen seines Vaters Leonhard, genannt Leo, eingetreten ist, unterstreicht: „Wir sind gern auf Tour.“ Das Unternehmen verfügt über sieben Linien- und drei Reisebusse sowie einen Kleinbus mit acht Plätzen. Die Block-Busse sind im Personennahverkehr im Raum Holzminden, Hameln und Bad Pyrmont unterwegs. „Wir haben vor vier Jahren einen Vertrag mit dem Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen, der Regionalbus Braunschweig GmbH, abgeschlossen. Der Personennahverkehr ist aktuell unsere Absicherung“, betont Dietmar Block. Der Reiseverkehr sei aufgrund der Corona-Pandemie und des erneuten Lockdowns zum zweiten Mal in diesem Jahr gestoppt worden. „Immerhin konnten unsere Reisebusse im Sommer während der Lockerungen fahren. Jetzt stehen sie wieder still. Die Einnahmeverluste wiegen für alle Reisebus-Unternehmen schwer“, spricht der 54-Jährige von starken Einschnitten. „Da müssen wir alle durch.“ Staatliche Hilfe sei wichtig

.

In der Adventszeit hätte Block-Reisen nun Weihnachtsmärkte und an den Wochenenden betriebliche Weihnachtsfeiern angesteuert. „Wir setzen darauf, dass die Inzidenzwerte zurückgehen, der Impfstoff ganz schnell Wirkung zeigt und das Virus wieder beherrschbar wird“, schauen die Blocks zuversichtlich nach vorne. Sie hoffen, dass im Frühjahr 2021 auch wieder Reisebusse gefragt sein werden. „Dafür haben wir schließlich unsere Flaggschiffe“, stellt der Chef mit einem Lächeln heraus.

Der Arbeitstag von Dietmar Block, der die Geschicke des Unternehmens seit 2000 als Geschäftsführer leitet, beginnt morgens um 5 Uhr. „Meistens begebe ich mich dann auf Tour, wenn ein Busfahrer kurzfristig ausgefallen ist.“ Um 8.30 Uhr kommt der Chef zurück in die ­Ferienstraße 3. Nach dem Frühstück steht Büroarbeit auf dem Plan. Mittags geht es wieder ins Cockpit: „Die Schulen sind beendet und die Schüler wollen wieder sicher nach Hause gebracht werden.“

15 Festangestellte und weitere Aushilfskräfte gehören Block-Reisen an. „Jetzt, in Zeiten von Corona, haben wir sonntags auch einmal frei“, berichtet Antonia Block. Die 46-Jährige erinnert sich gern an 2018 zurück – die Blocks übernahmen die Königs-Regentschaft in Bosseborn.

Am Heiligen Abend wird bei Block-Reisen um 15 Uhr der letzte Bus in der Ferienstraße 3 eintreffen. Feierabend! „Dann feiern wir Weihnachten.“ Tochter Marleen (21) freut sich auf den Heiligen Abend mit ihren Eltern und Großmutter Marlies. „In Zeiten von Corona ist das Weihnachtsfest 2020 mehr denn je ein Fest der Hoffnung“, blickt Ansgar Block nach vorne.