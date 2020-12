„Wir kämpfen weiter“

Am vergangenen Wochenende hätte eigentlich der dritte Treppenlauf „Stairrun“ an der Paderborner Uni stattfinden sollen. Im vergangenen Jahr haben dort Sportler um Schmidt und Hartmann stolze 11.000 Euro für Kinder, die von der Muskelkrankheit Duchenne betroffen sind, erlaufen. Schmidt: „Als kleine Alternative sind wir deshalb in Höxter unterwegs gewesen. Wir wollten ein Zeichen setzen: Wir sind noch da und kämpfen immer weiter.“

Eigentlich sei das Jahr wie im Flug an ihm vorüber gegangen, so Schmidt weiter: „Nur fehlte es an sehr vielen schönen Dingen in diesen mehr als elf Monaten – und dazu gehört auch der Paderborner ‚Stairrun‘, den wir wie den Feuerwehrlauf Höxter absagen mussten. Diese beiden Veranstaltungen sind für die Kinder – um auf ihre Krankheit aufmerksam zu machen“, so Schmidt im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Ein gesunder Mensch lebe etwa 30.000 Tage, ein von Krankheit betroffener Mensch lediglich etwa 8000, sagt der Feuerwehrsportler – „das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen“.

Strahlende Kinderaugen

Auf seinen Social-Media-Kanälen richteten sich Schmidt und Hartmann auch direkt an die Kinder: „Wir möchten Euch mit unseren Lauf sagen, dass wir nicht aufgeben, weiter für Euch zu kämpfen. Kämpft bitte auch weiter und gebt Euch nicht auf. Gemeinsam für strahlende Kinderaugen.“

Die Aktion in Höxter habe laut Schmidt für sehr viel positives Feedback gesorgt, die beiden Sportler hätten die Gunst der Stunde genutzt, um weiter auf die Krankheit der Kinder aufmerksam zu machen: „Viele haben uns angesprochen, sogar Auswärtigen sind unsere Veranstaltungen bekannt gewesen. Wir konnten unsere Botschaft bestens verbreiten.“ Die nächste Auflage seines Laufens in der Kreisstadt plant Schmidt weiter für das Jahr 2021. „Wir werden das schaffen“, betont er selbstbewusst.