„Höxter-Tisch“ hat eine Zukunft

Für den katholischen Pastoralverbund Corvey haben Diakon Jonathan Berschauer sowie Kirchenvorstandsmitglied Mark Becker wichtige Weichenstellungen vorgenommen, die den Bestand der Einrichtung langfristig sichern. „Wir haben viele Gespräche geführt, eine finanzielle Bestandsaufnahme erarbeitet und die Strukturen überprüft, damit es weitergehen kann“, sagten Becker und Berschauer. Bei einem Notvorstand aus Gabriela Stiewe und Hartmut Roiko laufen die Fäden vorerst zusammen. Mit dabei im neuen Kernteam sind auch Lucie Zimmermann, Birgit Anke, Andre Hohmann, Sylke Schlüter-Pottmeier und Renate Roiko sowie Karin Sielemann.

Erste Maßnahme: Das Ladenlokal mit Lager in der Nicolaistraße wurde aufgegeben, ein neues Domizil der Bäckerfamilie Engel im früheren Tierladen Albaxer Straße 24 eingerichtet. Es soll am 12. Januar eröffnet werden. Entsorger Detlef Beverungen und Mitarbeiter haben in der Nikolaistraße aufgeräumt und den Umzug in das neue „Höxter-Tisch“-Gebäude, das Firma Engel für den Übergang kostenfrei bereit stellt, organisiert. Anne Engel sagte, dass der „Tisch“ 2021 dort sicher untergebracht und bis Herbst 2021 eine neue Unterkunft gesucht werde. Das „Höxter-Tisch“-Team hofft auf günstig gelegene Mietangebote. Birgit Anke sagte, dass sich der „Tisch“ von der Sammlung von Kleidung, Spielzeug und Haushaltsgegenständen verabschiede und sich auf die Verteilung von Lebensmitteln und Frischwaren konzentrieren werde. Viele Supermärkte oder Bäcker hätten ihre weitere Unterstützung zugesagt. Neu gelistet würden auch die „Gäste“. Die Zahl von bis zu 1500 Namen auf der Liste, die Roland Ogorzelski immer genannt habe, müsse aktualisiert werden. „Es gibt einen echten Bedarf in Höxter“, so die Aktiven. Rentnerinnen, Familien und Geflüchtete sowie Hartz IV-Empfänger zählten zur Kundschaft. Für den Neustart nach dem Tod des Leiters, bei dem zentral viel zusammengelaufen sei, seien Spenden sehr willkommen. Infos: kontakt@hoexter-tisch.de und birgit.anke@gmx.de. Das Team hofft, dass sich weitere Helfer und Zulieferer melden. Rewe habe 140 Weihnachtstüten gespendet. Die Öffnungszeiten sollen auf Dienstag von 10 bis 15 Uhr konzentriert werden.

„Höxter-Tisch“-Spendenkonto: IBAN: DE68 4726 0121 2050 8506 00; BIC: DGPBDE3MXXX.

