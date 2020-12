Einkaufen im Weihnachtsglanz in Höxter

.

Wer zwischen 14 und 14.10 Uhr die Telefonnummer 05271/972850 anruft und das Stichwort „Adventsverlosung“ sagt, der kann gewinnen. Verlost wird ein Warengutschein im Wert von 100 Euro – einzulösen im Modehaus Klingemann in Höxter. Darüber hinaus gibt es als weitere Preise fünf Bildbände „Die Weser von oben“ und einen der beliebten Alt-Höxter-Kalender 2021. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in der Montagsausgabe bekannt gegeben.

Adventliches Höxter: Einkaufen und Bummeln im Lichterglanz 1/56 Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Stimmungsvolles Höxter: Lichterglanz im Advent Foto: Michael Robrecht

Die Kaufleute in Höxter hoffen an diesem Samstag auf viele Kunden. Da es keine offenen Sonntage 2020 geben darf, hat die Werbegemeinschaft sich die Aktion „Einkaufen bis zum späten Abend“ überlegt. Die Höxteraner Kaufmannschaft bietet am zweiten und dritten Adventssamstag für ihre Kunden dieses längeres Einkaufserlebnis an. Die Geschäfte in der beleuchteten Innenstadt sind dann am 5. und 12. Dezember bis 21 Uhr geöffnet.