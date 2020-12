Denn erneut ist die Filmcrew um Regisseur Christoph Stark und Kamerafrau Eva Fleig jenseits der niedersächsischen Landesgrenze im Kulturland im Einsatz. Nach Godelheim (wir berichteten exklusiv am 26. November) ist gestern ein weiterer Drehort in den Fokus gerückt. Dieses Mal hat man sich Weltgeschichte als Kulisse ausgesucht: Direkt vor Schloss Corvey und dem Karolingischen Westwerk (UNESCO-Welterbe), im Innenhof der Anlage sowie entlang der Zufahrtsstraße „Am Hafen“ sind Szenen von den Experten der „Cinecentrum Berlin, Film- und Fernsehproduktion GmbH“ realisiert worden. Mehrfach drehen spezielle Produktionsfahrzeuge ihre Runden, immer wieder ertönen Kommandos per Funk.

Auf dem Parkplatz des Schlosses stehen Wohnmobile, dazwischen sieht man Stative und Gerätschaften, die zum Einsatz kommen. Nicht fehlen darf die Verpflegung des Teams. Von zünftig bis vegan – in einem hochglanz-polierten Trailer als mobile Küche kümmert sich eine Firma aus Hamburg um das Catering. „Hollywood-Diner“ steht außen dran – da ist der Name Programm. Noch bis zum 9. Dezember soll für den Tatort gedreht werden.