Zur Christmette nur mit Eintrittskarte

Haupt- und Ehrenamtliche planen Gottesdienste, erarbeiten Hygienekonzepte und organisieren Anmeldeverfahren. Denn ohne Anmeldung wird der Gottesdienstbesuch an Weihnachten nicht möglich sein.

Im Mittelpunkt des Hochfestes steht Corvey – „ein Geburtsort des Christentums in unserer Region und darüber hinaus“, betont Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek. An Heiligabend sind auf dem Schlossgelände mit Blick auf die Doppelturmfassade des Welterbe-Westwerks drei Gottesdienste unter freiem Himmel geplant: zwei Krippenfeiern für Familien um 14.30 und 16 Uhr und eine Heilige Messe um 17.30 Uhr. Die Gottesdienste finden bei jedem Wetter statt. Es gibt keine Sitzgelegenheiten. Klappstühle dürfen nicht mitgebracht werden. Das Pastoralteam empfiehlt wetterfeste Kleidung und entsprechendes Schuhwerk, weil die Gottesdienste auf den Rasenflächen vor dem Schloss stattfinden.

Anmeldung läuft online

Das Anmeldeverfahren für diese drei Heiligabend-Gottesdienste läuft in erster Linie online. Die Tickets können in der Zeit von Montag, 14. Dezember, 0 Uhr, bis Freitag, 18. Dezember, 24 Uhr, unter www.eveeno.com/weihnachten-corvey-2020 personalisiert im Internet gebucht werden. Sowohl der Pastoralverbund Corvey, als auch die Kartennutzer bekommen eine Bestätigungs-Email zugeschickt, die die Besucher als Ausdruck nach Corvey mitnehmen und den Mitarbeitern des Ordnungsdienstes vorzeigen müssen.

Eine telefonische Anmeldung für die Freiluft-Gottesdienste an Heiligabend in Corvey ist ausschließlich von Montag, 14. Dezember, 17 bis 19 Uhr, und am Dienstag, 15. Dezember, 16 bis 17 Uhr, unter der Telefonnummer 05271/9516783 möglich.

Tickets zum Gottesdienst mitbringen

Die per Telefon gebuchten Tickets können am Montag, 21. Dezember, zwischen 15 und 16.30 Uhr in der Dechanei (Marktstraße 21, Höxter) abgeholt werden. Auch sie sind zum Gottesdienst mitzubringen und müssen vorgezeigt werden. „Ohne nachvollziehbare Identifizierung kann der Pastoralverbund Corvey keinen Zutritt zum Gottesdienstgelände ermöglichen. Der ausgewiesene Platz ist zwingend einzunehmen. Diese strikte Vorgehensweise dient der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten“, erläutert das Pastoralteam.

Die ganze Zeit über gilt Maskenpflicht. Wegeführungen und Abstandshinweise müssen eingehalten werden. Zudem sind Menschenansammlungen auf dem Schlossgelände zu vermeiden. An den Eingängen und an den Toiletten stehen Desinfektionsspender bereit. „Vorsicht und Solidarität sind dringend geboten an diesem Weihnachtsfest“, bittet das Pastoralteam um Verständnis für die strengen Regeln. „Schon heute danken wir allen Mitarbeitern, dem Herzog von Ratibor und insbesondere den Gottesdienstbesuchern für das Beherzigen und Umsetzen der notwendigen Maßnahmen. Gemeinsam werden wir schöne Weihnachtsgottesdienste in Corvey feiern.“

Weitere Gottesdienste

Weitere Weihnachtsgottesdienste bietet der Pastoralverbund in der Abteikirche Corvey (25. und 26. Dezember jeweils um 8.30 Uhr) sowie am 24., 25. und 26. Dezember in den Kirchen St. Nikolai und St. Peter und Paul an. Für diese Gottesdienste ist eine Anmeldung unabdingbar. Möglich sind sie per Telefon über das Zentrale Pfarrbüro, 05271/49898-0 und 49898-20, vom 14. bis 18. Dezember täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Das Pfarrbüro bleibt in diesem Zeitraum für Besucher geschlossen. Anmeldungen für Boffzen nimmt das dortige Pfarrbüro zu denselben Zeiten unter Telefon 0151/43220848 entgegen.

Zu den Weihnachtsgottesdiensten in den Dörfern im Pastoralverbund am 24., 25. und 26.12., die in der Kirche stattfinden, ist im Regelfall ebenfalls eine Anmeldung erforderlich. Das Anmeldeverfahren wird vom örtlichen Willkommens- und Ordnungsdienst (PGR/KV) organisiert und durchgeführt. Der Ordnungsdienst nimmt ausschließlich nach den Gottesdiensten an zwei Adventssonntagen (je nach Gottesdienstordnung), gegebenenfalls unterstützt durch den Zelebranten die verbindliche persönliche Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten in der Kirchengemeinde an.

„Unser Ziel ist es, dass besonders in Höxter und Corvey möglichst viele Gläubige an einem Weihnachtsgottesdienst teilnehmen können“, betont Pfarrdechant Krismanek. „Deshalb ist pro Hausstand nur die Anmeldung zu einem Gottesdienst an Heiligabend und den Weihnachtstagen möglich.“