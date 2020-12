Im Kreis Höxter sind 29 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 116,93.

Auf die Städte verteilen sich die aktiv Infizierten wie folgt (in Klammern die Veränderungen zum Vortag): Bad Driburg: 58 (+2), Beverungen: 15 (+2), Borgentreich: 31 (-1), Brakel: 54 (wie am Vortag), Höxter: 64 (+13), Marienmünster: 16 (-1), Nieheim: 11 (keine Veränderungen zum Vortag), Steinheim: 37 (keine Veränderungen zum Vortag), Warburg: 61 (+7), Willebadessen: 16 (-1).

Der hohe Anstieg von 13 Neuinfektionen in Höxter ist auf zwölf positiv getestete Personen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Brenkhäuser Straße zurückzuführen. In Warburg ist der Anstieg mit sieben Neuinfizierten gegenüber dem Vortag zudem hoch. Lag die Zahl hier am Donnerstag noch bei 54, so waren es am Freitag 61. Für Borgentreich, Marienmünster und Willebadessen wurde jeweils ein Infizierter weniger gemeldet .