Ralf Streicher aus Albaxen hat das Inventar der Wemmels Apotheke erworben nachdem er im WESTFALEN-BLATT-Artikel davon gelesen hatte, dass dieses Stück „Alt Höxter“ nach Hessen verkauft worden sei. Apotheker Eginhard Weyl (74) gibt seine Apotheke zum Jahresende auf. Weyl hat sein Teileigentum an dem Haus verkauft und wollte das Mobiliar an den Frankfurter Händler veräußern, der die Einrichtung für Messestände als Dekoration nutzen wollte. In Höxter und Corvey hatte sich kein Interessent für die 325 Jahre alten Apothekenmöbel, die wohl im 19. Jahrhundert aufgearbeitet worden sind, gefunden.

Neue Gastronomie in der Stadt

Nachdem das Schicksal der einzigen noch vorhandenen historischen Ladeneinrichtung der Stadt öffentlich geworden war, gab es bei Stadt und beim Heimatverein viele Gedankenspiele, wie man die Einrichtung in der Stadt behalten könne. Ralf Streicher, Geschäftsführer der Firma Th. Geyer in Stahle, kann die Möbel für ein besonderes Projekt in einem Altstadthaus, das er erwerben will, gut gebrauchen. Wie er ankündigte, plant er an zentraler Stelle eine neue Gastronomie. Damit bleibe die Ladeneinrichtung öffentlich sichtbar. Den genauen Ort will er erst verraten, wenn das Notarielle über die Bühne gegangen ist und der Umbauplan steht. Eginhard Weyl ist froh, dass die Möbel in der Stadt in einem passenden

Eginhard Weyl in der Wemmels Apotheke mit dem historischen Mobiliar. Foto: Michael Robrecht

Haus bleiben: „Eine sehr gute Lösung für Höxter“, sagte er.

Spende an Förderverein

Weyl hatte im Zuge der Auflösung der Wemmels Apotheke jetzt viele kleine Fläschchen für den guten Zweck an Kunden verkauft. 700 Euro Erlös spendete er dem Förder- und Ehemaligenverein „Omnibus“ des Gymnasiums. Vorsitzender Norbert Weber nahm die Spende in Empfang. Bei Weyl kann man jetzt auch das neue KWG-Jahresmagazin „Omnibus“ kaufen.