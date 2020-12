Sänger Joshua dreht Video im leeren Saal

Nur einige Selbstabholer, die sich „Burger to go“ im Stadthallen-Bistro bestellt haben, beleben zurzeit das Bild. „Was wollen wir machen? Seit Anfang November ist hier zum zweiten Mal alles runtergefahren. Vom Außerhausverkauf allein kann man aber auch nicht leben“, rechnen die „Cosmo“-Betreiber Isabell Heyn und Alex Frömelt vor. Und so kümmert sich Heyn verstärkt um ihr zweites Standbein: Sie wird erfolgreich für Kinderprogramme unter dem Namen „Isa Glücklich“ gebucht, bestreitet am Silvestertag ab 18 Uhr sogar mit Volker Rosin die Fernseh-Show „Hits für Kids“ auf Sonnenklar TV.

Mehrere Standbeine

Ihr Partner Alex Frömelt ist als Wirt auch nicht ständig im Stadthallen-Lokal präsent. Er führt mit Partnern die Agentur Eventline Media in Löhne, die ein Aufnahmestudio für Musiker aus allen Sparten – zuletzt die Band „Fantasy“ – betreibt, als Booking-Agentur für deutsche Schlager- und Popinterpreten wie Mike Leon Grosch tätig ist und Events organisiert. Zu seinen Zöglingen gehört auch Joshua Tappe, vielen als Drittplatzierter der populären RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt.

2020 hätte eigentlich Joshuas Jahr werden sollen. Wochenlang im Frühjahr jeden Samstag Auftritte vor einem Millionenpublikum, Medienrummel, Zehntausende Follower bei Facebook und Instagram und reichlich Schlagzeilen rund um DSDS und um sein Leben. Dann kommt die Corona-Pandemie. Mit „Ich lauf“ kann er noch eine erste Single mit professionellem Video auf den Markt werfen und im Sommer sogar einige Auftritte absolvieren, aber eigentlich ergeht es ihm wie allen anderen Musikern, Sängern, Schauspielern und der ganzen Unterhaltungsbranche: Alles liegt 2020 auf Eis! „Auch ich hatte viele Hoffnungen auf einen guten Einstieg ins Musikgeschäft. Aber ohne Auftrittsmöglichkeiten tut sich eben gar nichts“, schildert der Sänger mit der kraftvollen Stimme, der aus Bödexen stammt, in Holzminden wohnt und oft in Höxter unterwegs ist.

Das „Cosmo“ mit seinem Manager Alexander Frömelt und die Adresse Wallstraße 15 sind dieses Jahr zu Joshuas zweitem Zuhause geworden. Die hochgestellten Stühle beim Pressegespräch sind irgendwie ein Symbol für 2020. „Zuletzt habe ich das Video zu meiner neuen Single „Wellen schlagen“ auf der Stadthallenbühne im leeren Saal aufgenommen. Eine tolle Kulisse für das Lied, in dem es um das Mutmachen in der Corona-Pandemie und den Wunsch vieler nach etwas Normalität und Kontakt zu Freunden geht. Zusammen mit seinem Co-Autor Laurenz Westermeier ist er neben einigen Talenten der Musikschule aus Holzminden, die an der Single mitgewerkelt haben, in den beiden Videos bereits nach Veröffentlichung am vergangenen Wochenende auf der WB-Facebook-Seite und der Clip im Portal Youtube schon sehr viel geklickt.

Stadthalle: Was geht?

Und dann ist da noch der bisherige Stadthallenpächter Kai-Daniel Schmidt mit der Adresse Wallstraße 15. Er hat in diesem Jahr kaum Veranstaltungen in der Halle anbieten können. Die Stadt hat Höxters Eventcenter neu ausgeschrieben und mit der Höxteraner Agentur FEE, die am 1. Februar 2021 das Stadthallenmanagement übernimmt, eine ambitionierte Firma gefunden, die der Halle neues Leben einhauchen will – wenn Corona dies irgendwann 2021 zulässt. Höxters Baudezernentin Claudia Koch stellte die neuen Hauptverantwortlichen bereits öffentlich vor. Die sollen auch bei der Landesgartenschau 2023 Akzente setzen. Die drei FEE-Chefs Yannick Sielemann, Falk Brenke und Sascha Knipping (FEE – fairs, events, entertainment) sowie der weiter als Projektleiter tätige FEE-Gründer Holger Sielemann haben begonnen, für die Halle ein neues Programm mit Vermarktungsstrategie zu entwerfen.

Die Residenz-Stadthalle Höxter bietet Platz für Veranstaltungen von 50 bis 1200 Personen. Das Foyer der Stadthalle kann nicht nur als Durchgangsmöglichkeit zum Saal, sondern als eigene Location genutzt werden. Vor allem für Hochzeiten oder private Geburtstage ist das Foyer ein geeigneter Ort. Inklusive Tischen und Stühlen finden hier bis zu 200 Gäste Platz. Aber auch Comedy- oder Kabarettveranstaltungen können in der Wallstraße 15 durchgeführt werden. Partynächten verleiht das Foyer einen Club-Charakter. Seine ausgefallene Architektur, das gilt auch für das Bistro „Cosmo“, sowie die Farbgestaltung bieten ein modernes Erscheinungsbild. Der Saal ist das Herzstück der Residenz-Stadthalle. Voll bestuhlt finden hier bis zu 680 Gäste, im leeren Saal bis zu 1200 Gäste Platz. Viele Promis aus Musikbranche und Theater hat die Halle, die früher über Jahrzehnte als Residenz-Theater Kino und Theatersaal der Stadt war, schon gesehen.

Aber nicht nur für Produktionen ist der Saal interessant, auch für Privatfeiern oder Ball-Veranstalter ist er die geeignete Location. Man kann den großen Raum mit runden Bankett-Tischen oder auch langen Tischreihen bestuhlen, natürlich inklusive einer großen Tanzfläche – durch die Raumgröße sind verschiedene Varianten möglich.

Was wird im Jahr 2021?

Gastwirt und Eventmanager Alex Frömelt sowie Joshua Tappe, der hauptberuflich im PaJa-Seniorenzentrum Neuhaus, das bald auch die neue Pflegeeinrichtung in Ottbergen betreiben möchte, im Vodafone-Vertrieb und als Musiker arbeitet, hoffen auf das Frühjahr 2021. „Zurzeit braucht man mehrere Standbeine, um klar zu kommen“, sagen die beiden. Joshua will Vollgas geben und langfristig seinen Traum, als Musiker erfolgreich zu sein, verwirklichen. Davor hat die Corona-Pandemie jedoch erst noch Shutdowns und lange Pausen für die Künstler gesetzt.