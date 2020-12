Die Zahl der aktiv Infizierten in den Kommunen: Bad Driburg 57 (-1); Beverungen 16 (+1), Borgentreich 27; Brakel 52 (-6); Höxter 86 (+7); Marienmünster 20; Nieheim 14 (+3); Steinheim 40 (+2); Warburg 49 (-5); Willebadessen 13. Der Kreisweite Inzidenzwert sinkt auf 133,3.

Die Stadtverwaltung Höxter berichtete, dass zuletzt zehn Menschen mit Covid-19 in der Flüchtlingsunterkunft Brenkhäuser Straße lebten. Aus dem Gebäude Brenkhäuser Straße 39 war dieser Zeitung Kritik von Bewohnern zugetragen worden, dass Infizierte und Nichtinfizierte in der Wohngemeinschaft Küchen und Bäder gemeinsam benutzen müssten. Dazu erklärte Stadtsprecher Sebastian Vogt: „Bei der Quarantäne der Bewohner wird verfahren, wie dies bei jeder häuslichen Quarantäne üblich ist. So müssen die infizierten Personen so weit wie möglich den Kontakt zu anderen Personen meiden. Natürlich gibt es in einer Sammelunterkunft besondere Umstände. So gibt es für infizierte und nichtinfizierten Personen getrennte Badezimmer. In den Küchen werden für die Familien Zeitfenster vergeben. Die Stadt Höxter hat zudem an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft besonders schützende FFP2-Masken verteilt, die von allen außerhalb des eigenen Zimmers getragen werden müssen. Eine Einlieferung ins Krankenhaus oder eine medizinische Versorgung ist bei Personen mit schwachen oder ohne jegliche Symptome nicht nötig.“