Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gegen 16.30 Uhr konnte der 13-jährige Fahrer keine Versicherungsbescheinigung vorzeigen. Die von den Polizeibeamten kontaktierten erziehungsberechtigten Eltern gaben an, den E-Roller im Glauben, keine Versicherung zu benötigen, an ihren Sohn verschenkt zu haben. Jedoch ist wie bei den meisten Kraftfahrzeugen auch für die E-Scooter eine Haftpflichtversicherung nötig. Grundsätzlich ist das Führen eines E-Scooter erst ab 14 Jahren erlaubt, so die Polizei. Das Kind in Steinheim benutzte den Gehweg, jedoch ist das Fahren von schnellen E-Scootern auf dem Gehweg nicht erlaubt. Den Jungen erwartet eine Anzeige. Die Polizei appelliert an alle, sich die Gesetze für E-Scooter genau durchzulesen.