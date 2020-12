Eine Überraschung für Linus

Auch in diesem Jahr hat sich Susanne Saage aus Sommersell, in dieser Region als „Löwenmama“ bekannt, mit Geschenken im Gepäck auf den Weg in die Brenkhäuser Straße gemacht.

Seit 19 Jahren beschenkt sie kranke Kinder, die die Adventszeit oder gar die Feiertage im Krankenhaus verbringen müssen. Insgesamt 55 Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet bekommen Besuch von der Löwenmama. Im Vorfeld schreiben die Kinder Wunschzettel, Susanne Saage sammelt Spenden, sucht Sponsoren, besorgt die Geschenke und verteilt sie schließlich.

„Löwenmama“ mit Geschenk unter dem Arm

Linus traut seinen Augen kaum, als die „Löwenmama“ mit einem Geschenk unterm Arm die Kinderstation des St.-Ansgar-Krankenhauses betritt – wegen der Corona-Pandemie natürlich unter Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes. Mit lieben Worten und Genesungswünschen überreicht sie Linus das Geschenk. „Oh, ich freue mich so“, sagt der Elfjährige, packt das bunt verpackte Päckchen zusammen mit seiner Mutter Mandy Cajka aus und hält schließlich ein Mikroskop in seinen Händen. „Das habe ich mir schon so lange gewünscht!“

Eine weitere Überraschung für Susanne Saage und das Team der Kinderstation rund um Chefarzt Firooz Ahmadi und Teamleitung Gabriele Moreau: Begleitet wurde die „Löwenmama“ an diesem Tag von einem Sat1-Team, das in der Adventszeit über das besondere Engagement berichtet.

2001 erkrankte der Sohn schwer

2001 war für Susanne Saage ein echtes Schicksalsjahr: Ihr Sohn Moritz, damals gerade neun Monate alt, erkrankte in der Weihnachtszeit an Leukämie. Mehrere Monate lang kämpfte ihr Sohn im St.-Ansgar-Krankenhaus und in der Uniklinik Göttingen um sein Leben.

„Ich durfte meinen Sohn behalten und dafür bin ich mein Leben lang dankbar“, sagt die 55-Jährige, „und ich weiß, dass jede Mutter froh ist über Ablenkung und ein Lächeln im Gesicht ihres Kindes.“

Im Herbst dieses Jahres bekam sie für Für ihren unermüdlichen Einsatz sogar das Bundesverdienstkreuz verliehen.