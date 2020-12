In einer ersten Klasse der Grundschule Nicolaitor ist es eine weitere bestätige Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden, so die Stadt Höxter. Die Schule habe die Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder, die als Kontaktpersonen gelten, informiert. Es sind Kinder aus zwei Klassen betroffen, da das positiv getestete Kind die OGS besucht hat, in der die beiden Klasse eine Betreuungsgruppe bilden. Da alle Lehr- und Betreuungspersonen durch das Tragen von FFP2-Masken geschützt waren, sind sie nicht von der Quarantäne betroffen. Der neue Fall an der Grundschule steht in keinem Zusammenhang mit einem ersten Fall vor zwei Wochen, so die Verwaltung.

Auch an der Hoffmann-von-Fallersleben Realschule gibt es jeweils eine bestätigte Infektion in einer fünften und einer zehnten Klasse. Die Person aus der fünften Klasse stand bereits unter Quarantäne und hatte daher keine Kontakte in der Schule. In der zehnten Klasse könnte die Person bereits in der vergangenen Woche und damit vor Aufhebung des Präsenzunterrichtes infektiös gewesen sein. Daher informiert die Schule in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt die entsprechenden Kontaktpersonen, die sich in häusliche Quarantäne begeben müssen. Hierzu zählen auch drei Lehrkräfte, die zu diesem Zeitpunkt nicht mit FFP2-Masken ausgestattet waren.

In den Schulen haben am Freitag die vorgezogenen Weihnachtsferien begonnen. Die Schule soll nach den bisherigen Plänen wieder am Montag, 11. Januar, beginnen. Die zusätzlichen unterrichtsfreien Tage am 7. und 8. Januar zählen offiziell nicht zu den Ferien. Lehrer müssen also arbeiten. Die Weihnachtsferien in NRW sollten eigentlich am 6. Januar enden.