Die Schiffe lagen im Hamelner Stadthafen am Senator-Meyer-Weg. Bei den Schiffen „Höxter“ und Holzminden“ fand die Polizei reichlich Einbruchsspuren, nachdem die Täter über einen Landgang auf die Schiffe gelangt waren, so die Polizei. So wurden Persenninge (imprägniertes Gewebe für wasserfeste Abdeckungen) zerschnitten, möglicherweise auf der Suche nach brauchbaren Gegenständen. Auf der „Hameln“ brachen die Diebe eine Tür zum Schiffsinnern auf und entwendeten aus einem Kühlbereich Speisen und Getränke. Zeugen werden gesucht.

Bei Höxter und Corvey führt die Weser seit Monaten Niedrigwasser. Foto: Michael Robrecht

Die Weser bei Beverungen, Höxter und flussabwärts führt auch in diesem Dezember sehr wenig Wasser. Bei zwischen 77 bis 81 Zentimeter lagen die Werte am Pegel Höxter laut Online-Pegelinfo auf „Elwis“. Die Edertalsperre gibt weiter kaum Wasser über die Fulda in die Weser ab. In den vergangenen Monaten gab es kaum Regenmengen, die Talsperre aufgefüllt hätten.