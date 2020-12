Zusätzlich zu den vier Drohnen der Feuerwehren sind bei den Suchaktionen 15 Rettungshunde-Teams im Einsatz gewesen. Diese kommen von der Johanniter Unfallhilfe (JUH) Holzminden, der BRH Rettungshundestaffel Holzminden, der JUH Northeim und Göttingen, der JUH Hannover und dem deutschen Roten Kreuz Hannover. Zusätzlich ist ein speziell ausgebildeter Mantrailer Hund der Polizei im Einsatz.

Zahlreiche Feuerwehr- und Polizeikräfte unterstützen die Suche mit Mannschaft und Fahrzeugen. Ein Polizeihubschrauber konnte in der Nacht aufgrund des Wetters nicht eingesetzt werden. „Wie lange die Suche andauern wird, ist nicht klar“, informiert die Kreisfeuerwehr Holzminden.

Die Polizei Holzminden bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die vermisste Frau trägt eine dunkle, dünne Jacke, eine Hose und ein rosafarbenes Oberteil. Sie ist 1,53 Meter groß, hat grau-braune Haare und trägt eine Brille. Hinweise bitte an die Polizei in Holzminden, 05531/9580, oder die Einsatzkräfte in Neuhaus. Sie setzen die Suche an diesem Samstag (19. Dezember) fort.