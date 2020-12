Jedes Fenster des Gebäudes trägt eine Zahl von 1 bis 24 und wurde von einem Verein oder von einzelnen Godelheimern liebevoll gestaltet. Die Federführung hatte Svenja Schopmeier. Das ganze Dorf hat mitgemacht. Jeden Tag kommen Besucher, um den größten Adventskalender im Kreis Höxter zu fotografieren und zu bestaunen. Tolle Idee, meinen besonders alle Kinder.

Alte Godelheimer Schule wird zum Riesen-Adventskalender
Schule Godelheim Adventskalender Foto: Michael Robrecht

„Alles wird gut“ steht auf Fenster Nr. 9. Sterne, Lichterketten, edler Schmuck, Kerzen, Sterne, Nikoläuse, Engel – alle Weihnachtsmotive sind vertreten. An diesem 23. Dezember und am Heiligabend, 24. Dezember, werden die letzten beiden unbeleuchteten Fenster angestrahlt. Dann ist der Dorf-Adventskalender in der ehemaligen Schule fertig. Besonders in den Shutdown-Zeiten mitten in der Corona-Pandemie setzt die Kalenderidee ein Highlight in der ungewöhnlichen und für manche auch tristen Zeit.