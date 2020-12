Nach Angaben der Polizei waren der 66-jährige Fahrer und seine Beifahrerin (57) am ersten Weihnachtstag gegen 16 Uhr von Godelheim in Richtung Ottbergen unterwegs, als sie an der Abfahrt nach Amelunxen aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abkamen.

Auto landet im Graben

Das Auto der Höxteraner rutschte in den Straßengraben, riss einen Leitpfosten aus der Verankerung und stieß im weiterem Verlauf gegen eine Feldbrücke. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8000 Euro.