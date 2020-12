In den meisten Fällen waren umgestürzte Bäume das Problem, so wie zwischen Ovenhausen und Vörden. Verletzt wurde niemand. Größere Waldschadensereignisse sind nicht bekannt. In den Höhenlagen gab es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Graupel- und Schneeschauer. Da viele Menschen den grauen Tag daheim verbrachten, kam es auch nicht zu Unfällen wegen Straßenglätte.

Viele nutzten die Feiertage zu einem Waldspaziergang. Die Innenstädte blieben an den Feiertagen wegen der Corona-Regelverschärfungen überwiegend leer.