Keine Spur von langem Winter

Höxter/Neuhaus -

Für viele Neujahrs-Spaziergänger hat sich ein Abstecher in die Höhenlagen von Solling, Egge oder Weserberglandbergen am Neujahrstag gelohnt. Dort fanden Winterfreunde etwas Schnee. Ob der für einen Wochenend-Spaziergang liegen bleibt? Am Sonntag rauschte ein Schneetief über Deutschland hinweg. Es hat in der Neujahrsnacht bis ins Flachland etwas geschneit. In den Tälern blieb aber nichts von der weißen Pracht liegen. Was bringt der Januar 2021?