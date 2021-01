Nach Verfolgungsjagd klicken die Handschellen

Höxter -

Die Flucht vor der Polizei endet für einen jungen Mann in Gewahrsam: Bei einer Streifenfahrt durch Albaxen fiel zwei Beamten der Polizei Höxter am Samstag gegen 23 Uhr ein Fahrzeug auf, das an der Einmündung Hansastraße/Schwalenberger Straße hielt. Mehrere Jugendliche sprangen aus dem Pick-Up heraus und flüchteten über einen angrenzenden Zaun. Das Fahrzeug fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte davon.