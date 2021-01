Die Ausstrahlung der Aufzeichnungen aus dem Spätsommer auf einem Rheinschiff steht an diesem Dienstag an. Zoè-Priscilla Hannemann beeindruckt und gibt auf der schwimmenden RTL-Bühne nicht nur aufgrund ihrer Stimme eine gute Figur ab. Die „Loreley von der Weser“ – so wird das Naturtalent genannt, wurde hochgehandelt

Der Start der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ beginnt an diesem Dienstag um 20.15 Uhr. Die 22 Folgen laufen dienstags und samstags. Den 13 Casting-Sendungen folgen sieben „Recals für die Weitergekommenen. Das Halbfinale sowie die Endausscheidung gibt es live zu sehen. Folge eins mit Zoè-Priscilla Hannemann ist übrigens seit dem 2. Januar beim Internet-Streamingdienst TV Now verfügbar.