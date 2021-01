Am Sonntag um 12.08 Uhr gab es Alarm in der Ludwig-Eichholz-Straße in Höxter. Dort brannte ein Unterstand mit Müllbehältern in der Nähe eines Gebäudes. Die Qualm- und Flammenentwicklung war enorm. Mit Schaum wurde das Feuer gelöscht. Angrenzende Schuppen waren nicht betroffen.

Am Samstag hatte um 16.49 Uhr im Hohen Felde auf einem Wohnhaus der Kamin gebrannt. Flammen und Rauch waren zu sehen. Die Feuerwehr musste Brandgut sogar neben dem Haus ablöschen. Menschen kamen bei beiden Einsätzen nicht zu Schaden.