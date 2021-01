Das beauftragte Recycling-Unternehmen hat gestern nun endlich Gläser und Flaschen an Sammelpunkten wie am Wall/Rettungswache, in der Pfennigbreite oder bei Rewe, Brenkhäuser Straße, abgefahren.

Glascontainer Pfennigbreite Höxter

Müssen die Container häufiger geleert werden? An den Feiertagen wie zum Jahreswechsel bestimmt. Vor und nach Weihnachten und Neujahr gibt es jedes Jahr viel Altglas, in diesen Corona-Pandemie-Wochen offensichtlich rekordverdächtige Flaschenmengen, wie man in Höxter gesehen hat. Die Lkw-Fahrer sagten, dass ihr Lastzug schon nach kurzer Zeit voll gewesen sei. Das hätten sie so noch nie erlebt.