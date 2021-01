Sowohl Telefonanbieter als auch die IT-Abteilung der Stadtverwaltung arbeiteten bis zum Mittag an einer Lösung. Dann habe sich die Situation entspannt, heißt es in einer Mitteilung an die Eltern weiter. „So langsam bessert sich die Situation und wir sind wieder online“, teilte das KWG um 12.30 Uhr mit. Die Schulen und die IT der Stadt Höxter würden aber weiter an einer Verbesserung der Situation arbeiten und bitten um Geduld und Verständnis. „Es ist überaus ärgerlich, dass diese Ausfälle gerade in den ersten Tagen des Distanzlernens so massiv aufgetreten sind“, so das Gymnasium.

Lernplattform betroffen

Von den Problemen war auch die Lernplattform iServ betroffen, über die die Schüler in Corona-Zeiten mit Unterrichtsmaterial versorgt werden.

Cyberattacken

In Paderborn hatte es am Montag erneut Cyber-Attacken auf das von den städtischen Schulen genutzte System „Lernstatt“ gegeben. Die „Lernstatt“ umfasst 17.000 Schüler- und 2000 Lehrerkonten, die mit Mail, Datenspeicher und Datenablagen für Gruppen verbunden sind. Der Internetprovider EWE verzeichnete am Montagvormittag 13 gezielte Angriffe darauf.