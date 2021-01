Um Missverständnissen vorzubeugen, ist in der neuen Verfügung auch noch einmal klargestellt, was verboten und was erlaubt ist.

Rodelverbot

Betroffen von dem Rodelverbot waren schon seit letztem Freitag ein zum Landkreis gehörender Hang auf dem Köterberg, die Flughafenwiesen auf dem nördlichen Ithkamm, der Kammweg um Wilhelm-Raabe-Weg am Roten Fuchs im Hils und zwei Rodelhänge im Solling in der Nähe von Silberborn und Neuhaus. Dabei ist ganz konkret das Rodeln verboten. Spazierengehen, Ski-Langlauf, Walking oder das Hinterherziehen eines Schlittens beim Spazierengehen bleiben weiter erlaubt. „Wir wollen möglichen Infektionen vorbeugen, nicht den Menschen das Rausgehen in die Natur verbieten“, macht Landrat Michael Schünemann deutlich.

Ansprache zum Ziel

„Wir sind uns mit den ausführenden Ordnungskräften einig, dass Einsicht nicht über Bestrafung, sondern mit Ansprache zum Ziel führt“, ergänzt der Landrat. Nur wo das zu nichts führe, müsste im Zweifelsfall auch hart durchgegriffen werden könne.