Mit vier Fahrzeugen rückten Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonntag um 18 Uhr an. Wegen extremer Straßenglätte in dem Bereich musste erst der städtische Bauhof zum Abstreuen angefordert werden.

Dann rückten die Helfer auf Parkplatz und Waldweg vor, um den Verunglückten auf einer Trage zum Rettungswagen zu bringen. Eine Stunde dauerte die Aktion.